Kaolack / Locales 2019 : La liste des candidats s'allonge jour après jour.

Prévues au mois de décembre prochain, les élections locales de 2019 pointent désormais à l'horizon. À Kaolack, les candidats commencent à manifester leurs ambitions de briguer les suffrages des Kaolackois.



Et la première personnalité politique qui n'a jamais caché d'ailleurs ses ambitions pour la mairie de Kaolack, se trouve être le président du parti "Aprodel", Mr Moussa Fall, qui est en train d'investir depuis plusieurs mois le terrain pour massifier son parti et convaincre les populations de la ville de "Mbossé" à épouser sa politique axée sur le développement local.



Une autre personnalité et pas des moindres, a aussi fait sa déclaration de candidature à la municipalité de Kaolack lors d'une émission télévisée. Il s'agit du milliardaire, par ailleurs président de la Chambre de commerce de Kaolack, Mr Serigne Mboup. Ce dernier voudrait ainsi permettre aux Kaolackois de bénéficier de son expertise dans les affaires et de son carnet d'adresses très fourni.



L'on se rappelle d'un autre potentiel candidat (milliardaire) qui, sur le plateau de Face à Dakaractu avait déclaré : "J'ai l'ambition de diriger la mairie de Kaolack". Mr Baye Ciss, patron de " CISSGROUP" puisse que c'est de lui qu'il s'agit, avait aussi ajouté : " Nous gérons un cabinet d'ingénierie financière, savons où se trouve l'argent et avons les capacités de mobiliser 9 milliards de Fcfa requis pour booster l'économie locale…"



Les intellectuels non plus ne sont pas en reste. Ce samedi 18 mai 2019, un tout nouveau candidat du nom de Babacar Mbaye Diop, Professeur à l'Université au département de Philosophie a présenté sa candidature sous la bannière du mouvement "Kaolack Ca Kanam". Il compte pour sa part apporter une rupture dans la gestion des affaires de la cité en s'attaquant aux urgences, notamment aux secteurs de la santé, de l'éducation, de l'assainissement, entre autres.

Rappelons que la liste des candidats est loin d'être exhaustive, car la déclaration de candidature d'autres potentiels candidats est attendue dans les semaines à venir...