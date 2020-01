Kaolack / Ligue 2 : La Sonacos de Diourbel étrille Thiès Fc par 3 buts à 0.

Pour le compte de la 7ème journée du championnat professionnel de ligue 2, la Sonacos de Diourbel a reçu Thiès Fc à Kaolack. La rencontre s'est jouée dimanche après-midi au stade Lamine Guèye de Kaolack, dans une partie entièrement dominée par les huiliers.

Ainsi, à la 10 ème minute de jeu, Ibrahima Diop a ouvert le score sur une belle frappe. À la 42e minute, l'attaquant des diourbellois, Lamine Fane a trompé la vigilance du portier thiessois pour inscrire le 2e but. Amary Diène qui est entré en cours de jeu a marqué le 3ème but.

Les poulains de Moustapha Seck ont fait une belle prestation avec une bonne organisation dans tous les secteurs.

Bakary Guèye, le gaucher magique des huiliers a été l'homme du match. C'est un joueur pétri de talent.

Au total, la Sonacos a 8 points au compteur et pour la prochaine journée, elle fera le déplacement sur Fatick pour affronter l’EJ Fatick. Pour rappel, la Sonacos est basée au centre d'accueil du stade Lamime Guèye de Kaolack afin de s'entraîner sur la pelouse, contrairement à Diourbel où les joueurs s’entraînaient sur un terrain sablonneux...