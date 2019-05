Kaolack : Les religieux prônent l'espacement des naissances pour améliorer la santé maternelle et infantile

Le constat est qu'il existe toujours des poches de résistance se basant sur la religion pour contester la planification familiale ou sa pratique. C'est fort de ce constat que le cadre des religieux pour la santé et le développement, en collaboration avec l'association Sénégalaise des islamologues pour la santé et la Citoyenneté, a lancé un important programme de formation et de sensibilisation sur l'importance de l'espacement des naissances.



Les animateurs et les chroniqueurs religieux qui ont bénéficié de cette formation, ont fait savoir que " la planification familiale au Sénégal demeure l'une des solutions les plus efficaces pour la sauvegarde de la santé de la mère et de l'enfant et l'équilibre économique et social des familles".



" Nous avons décidé de porter le plaidoyer pour encourager le dialogue et la coopération entre les communautés religieuses du pays pour faire progresser le développement, améliorer la santé maternelle et infantile...", a souligné le président de l'association Sénégalaise des islamologues pour la santé et la Citoyenneté, Imam Takhi Kane...