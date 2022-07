Kaolack : Les primo-votants s’engagent avec Adji Mergane.

La députée Adji Mergane Kanouté, investie sur la liste nationale, a mobilisé les primo-votants autour d’une journée d’échanges et de partage sur les réalisations du président Macky Sall. Ces jeunes nouvellement inscrits sur les listes électorales se sont réjouis de l’initiative, car cela leur a permis de mesurer le travail abattu par le chef de l’État en faveur des jeunes, des femmes et de la société en général.

Ces jeunes disent sortir des ténèbres pour la lumière et s’engagent à voter massivement pour le Président de la coalition Benno Bokk Yakaar pour lui permettre de poursuivre les programmes et projets déjà entamés.

La députée Adji Mergane Kanouté et non moins Coordinatrice de Macky2012, a demandé aux primo-votants d’aller à la rencontre de leurs camarades dans tous les quartiers de Kaolack pour être de puissants relais. La matinée du 28 Juillet a été retenue pour initier les primo votants aux techniques du vote...