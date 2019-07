Kaolack : Les phases nationales des petites catégories auront lieu du 17 au 25 Août.

Kaolack va abriter les phases nationales pour les cadets et la région de Fatick, les juniors. Les délégations quant à elles, arriveront le 16 et c'est le 26 Août précisément qu'elles vont retourner respectivement chez elles.



Ainsi, il y aura 16 sélections cadettes et 16 sélections juniores qui seront réparties en 4 poules de 4 équipes chacune.



Les régions de Dakar et Thiès présenteront chacune 2 sélections pour chaque catégorie...