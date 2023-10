Kaolack/ Les partisans de Rahma suspendent leurs activités au sein de Bby: Des responsables de Médina Mbaba se démarquent et créent le mouvement " And Suxali Kaolack/ Siggi Jotna"

C'est la grande saignée au sein de la sensibilité de Mohamed Ndiaye Rahma à Kaolack commune.



En effet, après la décision des militants du ministre-conseiller de suspendre toutes leurs activités dans Benno, des jeunes responsables politiques ayant leur base affective à Médina Mbaba ont décidé de se démarquer en portant sur les fonds baptismaux un nouveau mouvement baptisé " And Suxali Kaolack, Siggi Jotna".



Amadou Bâ( coordinateur) et Modou Diaw( secrétaire général), les deux principaux initiateurs ont déploré la léthargie et les querelles intestines au sein de Bby ayant occasionné des défaites cuisantes lors des deux dernières élections à Kaolack.



Ils ont pour l'instant demandé à leurs militants de garder les parrainages avant de manifester leur volonté de travailler à toute personne soucieuse du développement de leur commune...