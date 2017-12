Kaolack : Les partisans de Mimi Touré taclent Me El Hadj Diouf

Lors de leur point de presse à Kaolack, des proches de l'ancien premier ministre, Aminata Touré, ont tiré sur Me El Hadji Diouf. " Me El Hadj Diouf, un homme doit être galant. Depuis des années, vous cherchez à nuire à madame Mimi Touré. Mais vous n'allez jamais le réussir, vous n'avez pas le même cursus, le même bagage intellectuel", a pesté le conseiller politique, Sidi Bara Fall.



Pas content des différentes sorties de l'avocat contre son mentor, il poursuit. " Vous n'avez pas aussi la même crédibilité. Dans le département de Kaolack, votre liste avait obtenu 0,55% c'est-à-dire 600 et quelques voix. Et au moment où, madame le premier ministre accompagnait le président Macky Sall, vous aviez choisi le président Moustapha Niasse. Il veut être aussi l'ami de tous les présidents, c'est son affaire, mais qu'il s'ache qu'il ne peut rien contre cette dame. Il ne peut pas aussi influencer le rapport qu'a Aminata Touré avec le président de la République, Macky Sall".



Et pour finir, les proches de Mimi ont demandé à "ceux qui veulent nuire à l'envoyée spéciale du chef de l'Etat de lâcher du lest" et de se consacrer à la massification de l'Alliance pour la République(Apr) en direction de 2019.