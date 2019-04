Kaolack : Les opérateurs économiques en phase avec l'implantation d'Auchan dans la ville de Mbossé

Une rencontre d'échanges et de partage a réuni ce mardi, les opérateurs économiques de Kaolack et une équipe du groupe Auchan. Celles-ci a permis de jeter les bases d'un partenariat "gagnant-gagnant" entre ledit groupe et les acteurs économiques de la ville de Mbossé. En effet, le groupe Auchan compte ouvrir prochainement un magasin à Kaolack et pour ce faire, il cherche de potentiels fournisseurs. D'après les opérateurs économiques, l'installation d'Auchan à Kaolack aura ainsi un impact positif sur leur commerce parce qu'elle va leur permettre d'écouler facilement leurs produits. " Au sortir de cette rencontre, je trouve nettement que c'est une opportunité pour nous les opérateurs et opératrices de Kaolack. Auparavant, nous avions des difficultés pour vendre nos produits, mais maintenant " Auchan" constitue un potentiel acheteur", a déclaré ravi l'un d'eux...