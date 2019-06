Kaolack : Les ferrailleurs demandent une meilleure protection de l'industrie de la ferraille.

Selon les ferrailleurs de Kaolack, " depuis que l'État a octroyé l'achat et l'exploitation de l'industrie de la ferraille à certaines entreprises, ce sous secteur industriel ne fonctionne presque plus du fait du monopole et des tracasseries financières. En conférence de presse cet après-midi près de la gare routière de Kaolack, ces derniers ont demandé à l'Etat de revoir davantage l'organisation de ce secteur. " Quand nous vendons nos produits, ces entreprises sous-évaluent le poids en prétextant que la ferraille contient du sable. En plus, elles emploient des détaillants à l'intérieur du pays, ce qui est illégal. Alors, nous invitons l'État du Sénégal à protéger notre secteur d'activité face aux multinationales occidentales…"