Kaolack : Les étudiants ressortissants de Sibassor font face au procureur.

Interpellés par la gendarmerie de Gandiaye pour avoir organisé une manifestation publique non autorisée et délogé les élèves des établissements scolaires de cette commune, les 06 étudiants ressortissants de Sibassor vont faire face dans la journée au procureur. D'ailleurs, ils viennent d'être transportés à bord d'un véhicule au tribunal de Kaolack qui abrite le bureau du procureur. Sur place, des parents et quelques notables se sont mobilisés en attendant la décision du procureur.



Nous y reviendrons...