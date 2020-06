Kaolack : Les délestages indisposent les populations.

Et pourtant, beaucoup de Saloum-Saloum croyaient se débarrasser des coupures de courant. Mais figurez-vous, rien de tel, puisque depuis au moins deux semaines, les délestages sont encore revenus de plus belle. Déjà, on ne peut passer un seul jour sans qu'il y ait au moins 6 coupures.



Ainsi, cette situation commence à indisposer les populations qui subissent en même temps les affres de la chaleur (40° à l'ombre).



Ce matin, nous avons donné la parole à quelques pères de famille. Mais les avis n'ont pas du tout varié. " Nous sommes très fatigués avec ces délestages. Moi, je pensais que la société en charge de l'électricité avait réussi à trouver une solution face à cette problématique. Mais, compte tenu de cette nouvelle donne, nous avons perdu tout espoir d'avoir l'électricité en permanence...", regrette Samba Diop, rencontré à Léona.



À Médina Mbaba, nos interlocuteurs disent avoir des inquiétudes avec leur matériel électroménager qui risque de se gâter avec ces coupures. " À ce rythme, les délestages vont faire des dégâts colossaux. En l'espèce de 10 minutes, on peut enregistrer 3 coupures. Alors, si cela continue comme ça, nous allons enregistrer bientôt des pertes parce que nos appareils électroménagers ne vont plus tenir...", dénonce Assane Diop. Sa voisine Nafy Sarr d'enfoncer le clou et d'interpeller directement les responsables de la Senelec, notamment ceux de la direction locale : " Nous payons mensuellement nos factures. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas disposer de l'électricité 24h/24. En plus, on nous confine la nuit sans pour tant nous assurer un approvisionnement correct. Je demande aux responsables de cette société de régler ce problème dans les meilleurs délais. Sinon tôt où tard, les populations vont encore descendre dans les rues pour manifester contre ce manquement..."



Dans l'immédiat, l'État est donc interpellé pour que des dispositions soient prises le plus rapidement possible...