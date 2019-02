Kaolack : Les cours ont démarré à l'université Ussein

Les cours ont démarré ce lundi à l'Université Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack ( Ussein). Les autorités académiques et administratives ont procédé ainsi au lancement des activités liées à l'enseignement et à l'apprentissage. À en croire le Recteur, le professeur Amadou Tidiane Guiro, toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux étudiants de démarrer convenablement leurs cours. Et au niveau du campus social, la capacité d'accueil est de 19%, car au moins 300 étudiants sont logés par l'université...