Kaolack : Les commerçants détaillants s’insurgent contre les agissements des éléments du service de l'hygiène.

Tout est parti d'une altercation entre un boutiquier et un agent du service de l'hygiène de Kaolack qui accuse le premier nommé de l'avoir filmé pendant qu'il contrôlait tranquillement les produits de sa boutique. Il s'en est ainsi suivi une confiscation du matériel (portable) et une arrestation musclée du commerçant détaillant.



Celles-ci ont donc fait déborder le vase avec la sortie des membres de l'association des commerçants détaillants de Kaolack, qui ont pris d'assaut le service de l'hygiène et le commissariat de police pour exiger la libération immédiate de leur collègue.



L'occasion a été aussi saisie par ces derniers pour fustiger les multiples tracasseries qui secouent leur secteur, notamment celles du service de l'hygiène de Kaolack qui ne cesse, d'après eux, de leur rendre la vie difficile à travers des sanctions pécuniaires...