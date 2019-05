Kaolack : Les chauffeurs de taxi décrètent 24 heures de grève à partir de demain

Les relations entre la police et les chauffeurs de taxi de Kaolack se dégradent de plus en plus. En conférence de presse ce dimanche matin, ces derniers ont décidé de décréter 24 heures de grève à partir de lundi afin d'exiger des autorités la libération de 4 d'entre eux, arrêtés lors d'une manifestation. Ayant réuni des syndicats du transport urbain dont le Synac, la Cnts etc, la rencontre était une occasion pour les acteurs du transport de parler des nombreuses tracasseries policières qui sont notées dans leur secteur d'activités. Ils ont par ailleurs invité le ministre de l'intérieur, le ministre du transport et le gouverneur de Kaolack, à réagir avant que leurs collègues ne soient mis sous mandat de dépôt...