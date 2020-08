Kaolack : Le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture en grève du 17 au 19 août 2020.

72 heures de grève au niveau national, c'est le mot d'ordre décrété par le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal. Selon le secrétaire général du SYNTTAS, Samba Gaye, basé à Kaolack, il s'agira de tourner le dos à leurs activités respectives entre le 17 et le 19 août 2020.



Le SYNTTAS va ainsi en grève pour que l'État respecte ses engagements liés aux indemnités de logement, indemnités de risque, indemnités de responsabilité et aux indemnités de technicité. L'on peut également citer des indemnités pour les agents du ministère de l'agriculture, la construction des bâtiments délabrés au niveau de certains services, de la dotation de véhicules et de motos pour les services etc...