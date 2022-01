Kaolack : Le scrutin a démarré dans les différents lieux de vote... L'absence des mandataires constatée.

Le vote a démarré à Kaolack et les différents départements de la région et celle de Kaffrine.



Dans la commune de Kaolack, il faut rappeler que 129.681 électeurs vont voter dans 248 bureaux.



Toutefois, le constat est que plusieurs mandataires de certaines coalitions sont absents au niveau des bureaux de vote. Et aussi, ce n'est pas encore le grand rush.



Nous y reviendrons...