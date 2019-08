Le projet USDA/PSEM, financé par USDA ( Département Américain de l'Agriculture) et conduit par NCBA CLUSA, a organisé à Kaolack un atelier de restitution sur " Étude Chaine de valeur du Mil et diagnostic des innovations : Cantines 'Sunu Fondé' et PNP. "



Cet atelier fait suite à une étude que ledit projet avait commandité sur la chaine de valeur mil et un diagnostic des pôles multiservices paysans et les cantines " Sunu Fondé", afin de mieux cerner les interrelations qui existent entre les acteurs et les maillons de la chaine de valeur. Ainsi, la rencontre a permis aux participants de connaitre les résultats " intéressants" observés dans cette étude.



Le projet USDA/PSEM, pour rappel, intervient depuis 2014 dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick dans le cadre du renforcement, de la promotion de la chaine de valeur du mil. Son objectif global est d'augmenter la productivité du mil en vue de générer des revenus pour tous les acteurs de la chaine de valeur du mil...