Kaolack : Le premier cas testé positif, est un marchand ambulant au marché Occas de Touba.

On en sait un peu plus sur le jeune homme de 25 ans ayant contracté le Coronavirus dans la région de Kaolack (département de Nioro).



En effet, le malade travaillait au marché Occas de Touba en tant que marchand ambulant et depuis la décision de fermeture dudit marché, il était rentré au bercail.



Arrivé à Darou Salam, il a commencé d'abord par présenter quelques signes liés à cette maladie dont des maux de tête et une température assez élevée, c'est ainsi que des prélèvements ont été effectués par les responsables sanitaires. Au final, le test est revenu positif d'où la décision du préfet de Nioro d'interdire la circulation des véhicules de commune à commune dans ce département.



Dans la foulée, le gouverneur de Kaolack compte faire face à la presse ce soir à 20 heures...