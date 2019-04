Kaolack : Le poste de santé de Ngane, visité par une vingtaine de malfaiteurs.

À Kaolack, les malfaiteurs continuent de dicter leur loi aux populations. En effet, en sus des nombreux cas d'agressions qui sont enregistrés dans cette ville, les bandes de malfrats continuent de rendre visite aux boutiquiers, gérants de multi-services etc...

Leur dernière visite remonte à la nuit du jeudi au vendredi où des bandits armés ont visité le poste de santé de Ngane. 20 personnes à bord de leurs charrettes, ont ainsi neutralisé le vigile et le personnel de ladite structure, avant de blesser l'infirmière chef de poste (ICP) et son mari.

Et l'on nous apprend qu'ils sont aussi partis avec les recettes journalières dudit poste.

Aux dernières nouvelles, le mari de l'ICP qui a été gravement blessé par ses bourreaux, a été finalement hospitalisé à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack...