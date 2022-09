Kaolack / Le mouvement les serviteurs de Pape Djibril Fall fustige la situation qui prévaut au marché au poisson : « Sur 65 agents, seuls 12 sont actifs! »

À la suite de la tournée du député Pape Djibril Fall à Kaolack, les membres de son mouvement ont fait face à la presse pour communiquer sur cette visite.



Abdoulaye Cissé, le coordinateur dudit mouvement à Kaolack est revenu sur les différentes étapes au cours de cette tournée, notamment le marché au poisson, le cimetière de Keur Maloum, le monde rural, etc...



S'agissant du marché au poisson de Kaolack, les serviteurs ont rapporté les plaintes des usagers dressant un sombre tableau de la situation du marché.



Ils ont ainsi fait remarquer l'état de vétusté très avancé de ce lieu de commerce, le retard de paiement des salaires, le manque d'eau, l'absence d'une mission d'audit depuis 2003 et un recrutement clientéliste. Selon les usagers, "sur un total de 65 agents, seuls 12 sont actuellement actifs", a informé le coordinateur du mouvement les serviteurs de la région de Kaolack, Abdoulaye Cissé.



Revenant sur la situation du cimetière de Keur Maloum où les tombes cohabitent avec les eaux de pluie stagnantes, les serviteurs disent avoir recueilli toutes les informations avant de promettre de les placer en bonne position par rapport aux chantiers de la prochaine législature.



Rappelons que l'annonce de la grève de 3 jours des mareyeurs avait poussé le directeur intérimaire à rendre le tablier. Selon les informations que nous avons recueillies auprès de ces derniers, la nouvelle équipe municipale y a installé un nouveau comité de gestion dirigé par deux agents du centre de gestion consulaire de la Chambre de commerce de Kaolack et 5 mareyeurs pour une durée de 3 à 6 mois.



Nous avons tenté de joindre le secrétaire général de la Chambre de commerce de Kaolack pour connaître les contours de ce protocole d'accord entre la mairie et cette institution, mais son téléphone sonnait dans le vide...