Kaolack : Le mouvement Underground à l'honneur déroule ses activités à travers un concert et une conférence sur les réseaux sociaux

Les 72 heures du mouvement 'Underground à l'honneur' viennent de démarrer dans la ville de 'Mbossé'(Kaolack). Mise sur pied par des artistes rappeurs, la structure qui en est à sa 5e édition, organise plusieurs activités alléchantes pour permettre à tous les artistes de Kaolack de s'épanouir dans leur art.



Et selon le coordinateur Ousmane Thioune dit 'Jimane', le menu de cette édition est constitué d'une conférence animée par le directeur de la société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (Sodav), Aly Bathily, portant sur le thème "numérique et les problèmes dus aux réseaux sociaux" et d'un concert prévu cet après midi au coeur de ville de Kaolack.





De son côté, le secrétaire général, DJ Abdou Ba alias ' commando Baye', est revenu sur les objectifs du mouvement Underground à l'honneur. " C'est une structure qui oeuvre dans plusieurs volets, le volet social, culturel, éducatif entre autres. Ce mouvement qui regroupe plus de 500 jeunes est apolitique, et l'objectif général est de mettre sous les projecteurs les jeunes artistes talentueux basés à Kaolack, qui rencontrent d'énormes difficultés pour vivre de leur art".