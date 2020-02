Kaolack : Le mouvement "Atak" lance l'opération Zéro déchet dans la ville de "Mbossé".

Pour être en phase avec la politique du chef de l'État contre l'insalubrité, les membres du mouvement Citoyen And Taxawu Kaolack(Atak), ont investi le quartier mythique de Sara Diougary en vue de nettoyer rues et ruelles.



À la tête dudit mouvement, le président Amadou Diallo a fait savoir que cette action entre dans le cadre de la politique du président de la République contre l'insalubrité sur toute l'étendue du territoire national.



Président directeur général d'une entreprise dans le BTP, Mr Diallo a mis à disposition ses moyens logistiques et financiers pour la bonne réussite de cette journée d'investissement humain.



De leur côté, les membres du mouvement Atak, les délégations des différents leaders politiques de Kaolack et les populations de Sara Diougary, ont tous joué pleinement leur partition...