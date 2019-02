Kaolack : Le mouvement Andak Marième falaat Macky offre une journée médicale gratuite, des dons de médicaments aux populations...

En cette période campagne, le mouvement Andak Marième falaat Macky s'est tourné vers les populations pour leur offrir des soins de qualité. Ainsi, une journée de consultation médicale gratuite, de dons de médicaments et de dépistage du cancer, a été initiée par les membres de cette structure, en partenariat avec le ministère de la santé, celui de la femme, l'Ong Médisol International, dirigée par le Dr Rose Wardini, les responsables politiques de la commune et du département de Kaolack, entre autres. À cette occasion, le mouvement Andak Marième falaat Macky a invité les habitants du Saloum à voter massivement le camp de la majorité présidentielle. À rappeler que la présidente de cette entité, Adja Kankou Thiam et la vice-présidente Aissatou Ndao ont effectué le déplacement pour présider cette cérémonie...