Kaolack : Le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural offre du matériel et des équipements agricoles aux producteurs

Le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, à travers le programme de productivité agricole en Afrique de l'ouest, a offert ce vendredi à 49 organisations de producteurs venus de différentes régions du Sénégal dont Thiès, Diourbel, Louga, Fatick, kaolack, Kaffrine, Ziguinchor, Kolda, du matériel et des équipements agricoles pour la modernisation de l'agriculture et surtout pour alléger les travaux des paysans, notamment les femmes du monde rural.



Composée principalement de décortiqueuses, broyeuses, blanchisseuses, nettoyeuses etc, la dotation dont la distribution a été faite par l'Agence nationale de conseil agricole et rural (Ancar), est venue à point nommé, selon les bénéficiaires.



L'appui a été aussi obtenu grâce au financement de la Banque Mondiale, a rappelé la directrice générale de l'Ancar, Mariama Dramé.