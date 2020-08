Kaolack : Le juge Ousmane Kane reconnaît avoir bénéficié d'un terrain à Kahone, offert par le maire.

Répondant aux accusations du juge Dia, le premier président de la cour d'appel de Kaolack a reconnu avoir été bénéficiaire d'un terrain offert par le maire de la commune de Kahone.



Le magistrat Kane dit avoir formulé une demande d'attribution qui été adressée au maire de cette localité ( non loin de la commune de Kaolack). Les explications qu'il a données, c'est qu'il est un fils du département, plus particulièrement dans la commune de Gandiaye, donc, en mesure de bénéficier d'un terrain offert par un maire de la localité. Selon lui, cette attribution n'a jamais influencé une quelconque décision surtout celle liée à l'affaire d'un accusé dénommé "Lamine Sène" dont le juge Dia aurait fait état dans ses accusations.



Par ailleurs, le magistrat a dénoncé le manque de considération et de respect des jeunes magistrats à l'égard de la hiérarchie...