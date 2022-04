Plus de 500 kits de "Ndogou" ont été distribués ce week-end aux populations de la commune de Kaolack.



Membre de l'Apr et président du mouvement national pour le Patriotisme et le développement social / FONK Sa REW, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, le docteur Alioune Diouf a ainsi renoué avec la tradition en apportant son appui aux familles "sans aucune coloration politique".



Aussi, toute la journée d'aujourd'hui, le docteur Alioune Diouf et ses militants ont fait du porte à porte en vue de procéder à la distribution de ces kits composés notamment de dattes, sucre, riz, entre autres.



Une action de solidarité qui est venue à son heure, selon les bénéficiaires qui ont tous magnifié le geste de leur bienfaiteur à travers les différents quartiers de la ville de Mbossé Madjiguène.



Auparavant, le docteur Alioune Diouf à l'image des autres responsables de Benno Bokk Yakaar, a remis une partie de son quota de parrainage à la déléguée nationale, Aminata Touré...