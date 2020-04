Kaolack : Le directeur du Renouveau du Service Public apporte son appui au comité départemental de lutte contre le Covid-19.

Le directeur du Renouveau du Service Public ( ministère de la Fonction Publique et du Renouveau du Service Public), a remis ce matin au préfet de Kaolack, l'appui de son service départemental dans le cadre de la lutte contre la pandémie.



Amadou Diallo et le personnel de ladite direction, ainsi que celui du Programme d'Appui à la Modernisation de l'Administration, ont apporté de l'eau, 1.500 masques et 1.000 litres de carburant pour renforcer davantage l'administration territoriale, notamment le comité départemental de lutte contre la maladie.



Le coordinateur du PAMA a également indiqué que cet appui entre dans le cadre de l'élan de solidarité lancé par son ministre de tutelle, en l'occurrence madame Mariama Sarr...