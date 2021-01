Kaolack : Le comité de développement sanitaire du district de Kaolack rend un vibrant hommage à feu Amadou Mactar Gaye...

Le parrain Mr Gaye a mis à la disposition de l'ensemble des écoles de la ville de Mbossé du matériel sanitaire pour lutter contre la Covid-19.



Le comité de développement sanitaire (CDS) du district de Kaolack de son côté a rendu un vibrant hommage à titre posthume à feu Amadou Mactar Gaye, délégué médical et par ailleurs acteur ayant beaucoup œuvré de son vivant au développement sanitaire de la ville de Mbossé.



À cette occasion, la famille Gaye dont le parrain de la journée, Doro Gaye, qui a reçu avec tous les honneurs les membres de la délégation dont le médecin chef du district de Kaolack, le président du Conseil départemental, les autorités académiques etc, a remercié les organisateurs d'avoir pensé à leur père qui en réalité, n'a jamais cessé lorsqu'il était en activité, d'apporter sa pierre à l'édifice dans le cadre de son domaine de prédilection qu'est la santé.



Consciente de l'effet de la Covid-19, notamment à Kaolack, la famille Gaye a décidé de remettre 27 mille masques aux écoles primaires, secondaires et aux lycées, 30.000 thermoflashs et 2.000 flacons de gel aux autorités de l'éducation. Ce don est ainsi destiné aux 50 écoles primaires, 18 collèges et 07 lycées de la commune de Kaolack.



Un geste qui est vivement apprécié par les autorités qui entendent d'ailleurs consolider cette relation avec cette famille...