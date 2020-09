Kaolack : Le chef de l'Etat attendu d'un moment à l'autre.

Le président de la République vient de quitter Niakhar (Fatick) et fait cap sur Kaolack, plus précisément dans la commune de Sibassor. Le chef de l'Etat va visiter les champs de la coopérative pour le développement local (COPADELSI) avec des spéculations de 1.500 ha.

Après cette étape, Macky Sall se rendra à Keur Socé, Toubacouta etc..