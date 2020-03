Kaolack : Le cas positif de Ziguinchor avait séjourné pendant 3 jours à Sibassor... Les autorités mettent en quarantaine 4 familles dont 32 personnes.

Comme il a été annoncé dernièrement, le cas déclaré positif à Ziguinchor avait fait une escale à Kaolack, plus particulièrement dans la commune de Sibassor où il a passé trois jours avant de se rendre dans le sud du pays.



D'après une source de Dakaractu, le voyageur qui avait quitté Dakar, avait été hébergé par une famille à Sibassor. Et hier tard la nuit, les autorités sanitaires, administratives et les forces de l'ordre, se sont rendues dans cette commune où elles ont procédé à la mise en quarantaine de 4 familles (4 maisons) dont 32 personnes. Au total, y compris les 2 contacts à Dakar, la liste s'allonge donc à 34 personnes mises en quarantaine.



Nous y reviendrons...