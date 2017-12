Kaolack : Le Pur bouscule les autres partis politiques

Ayant fait un grand bond en avant lors des dernières élections au Sénégal, le Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) continue de conquérir les suffrages des kaolackois. C'est du moins la conviction du coordinateur communal dudit parti à Kaolack. Lors d'une journée de nettoiement, Pape Diop a fait savoir aux journalistes que " le Pur poursuit sa progression dans le Saloum. À travers la mise en place d'une stratégie, nous faisons du "porte-à-porte", en vue de sensibiliser les populations sur la portée de notre projet pour le Sénégal. Nous avons noté ces derniers jours que les kaolackois commencent à adhérer massivement et ceci nous le devons à la stratégie politique que nos mentors ont peaufiné".



Pour le coordinateur communal du Pur, " rien ne sera plus comme avant, car notre parti est en train de proposer aux sénégalais une autre politique c'est-à-dire une nouvelle démarche allant dans le sens de sortir les populations de leurs difficultés".



Pour rappel, les militants du Pur organisaient une journée d'investissement humain à Ndargoudaw (commune de Kaolack). Cette initiative, disent-ils, entrent dans le cadre de leur politique écologique consistant à nettoyer les rues de Kaolack et à installer des bancs publics communément appelés des " bancs écologiques".