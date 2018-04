Kaolack : Le Pds reporte sa séance de renouvellement et de vente des cartes

Prévue ce dimanche 29 avril à Kaolack, la séance de renouvellement et de vente de cartes au sein du parti démocratique sénégalais (Pds) a été finalement reportée par les responsables de la commission en charge de ces travaux.



Finalement, la rencontre de ''tous les dangers" aura lieu ce lundi 30 avril pour permettre à la délégation dudit parti de boucler ses opérations au niveau des communes de Ndiédieng et de Gandiaye (département de Kaolack).



Toutefois, certains responsables politiques qui s'étaient déplacés ce dimanche en vue de prendre part à la cérémonie n'ont pas été informés à temps de cette décision. Rencontrés à la chambre de commerce de Kaolack où devait se tenir la séance de renouvellement et de vente de cartes, ces derniers ont déploré le manque de communication...