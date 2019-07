Kaolack : Lancement des activités de sensibilisation du projet " Vivre et Réussir Chez Moi"

Pour la visibilité des activités du projet "Vivre et Réussir chez moi", les ONG VIS et COOPI ont organisé un atelier de lancement et de présentation des activités de sensibilisation avec la participation des partenaires dudit projet, la presse et les autorités administratives de la ville de Kaolack.



Cet atelier a permis aux participants de comprendre le projet « Vivre et Réussir chez moi », les stratégies, les priorités et les défis à relever dans la mise en œuvre des activités de sensibilisation, présenter les modalités d’implication au projet prévues pour les parties prenantes, etc...



L'objectif général du projet " Vivre et Réussir Chez Moi" est de contribuer à augmenter les opportunités des groupes vulnérables de 2 régions sénégalaises (Kaolack et Tamba) avec un fort impact migratoire pour en améliorer les conditions de vie et régler la gestion des flux migratoires en empêchant ainsi la violation des droits fondamentaux causée par l'émigration irrégulière...