Kaolack : La grève des conducteurs de Taxi paralyse le secteur du transport

Les chauffeurs de Taxi de la ville de Kaolack et environs ont finalement mis à exécution leur menace, après que 4 d'entre eux ont été déférés ce matin au parquet. Leur mot d'ordre de grève a été effectif et suivi par l'ensemble des gares routières. De leur côté, les usagers sont en train de subir ses conséquences, surtout avec la paralysie dans le secteur du transport. Ce matin, nous avons fait un tour au niveau des grandes artères de Kaolack où les clients ont l'habitude d'attendre les Taxis. Et le constat est que beaucoup d'entre eux ont été surpris par cette décision. Heureusement, les motos Jakarta et les Bus Tata étaient là pour assurer la navette...