Kaolack : La gare routière de Nioro complètement désencombrée...

Les autorités administratives de Kaolack ( gouverneur et préfet), avaient annoncé une vaste opération de déguerpissement et de désencombrement dans les grandes artères de Kaolack, notamment au niveau de la gare routière de Nioro. Celle-ci a démarré cet après-midi sur cet axe routier menant vers Porokhane, Keur Ayip et Karang.



À cet effet, des dizaines de cantines ont été détruites par des caterpillars mobilisés pour cette opération.



D'après le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, cette action n'est que le commencement d'une vaste opération de désencombrement et de lutte contre l'insécurité dans la ville de Kaolack. Lui emboîtant le pas, le préfet départemental a pour sa part indiqué que c'est une réponse à l'appel du chef de l'État...