Kaolack : La fondation Moustapha Sow vient en appui aux daaras et dahiras de Touba Ndorong.

La fondation Moustapha Sow était ce samedi au hier au quartier Touba Ndorong de Kaolack dans le cadre de ses activités d'accompagnement et d'assistance à la population de Kaolack. Cette fois-ci, ce sont les dahiras et les daaras du quartier religieux de Touba Ndorong qui ont reçu la visite du président de la fondation "Moustapha Sow".

Moustapha Sow avait dans ses valises des nattes, des hauts parleurs pour les mosquées du quartier ainsi que des ardoises pour l'ensemble des daaras de Touba Ndorong. Touba Ndorong fait partie des quartiers les plus religieux de Kaolack à l'image de Médina Baye et Léona Niassène. Les écrits du fondateur du mouridisme sont d'une importance capitale à Touba Ndorong.