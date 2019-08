Kaolack : La coordination des musulmans en croisade contre la promotion de l'homosexualité au Sénégal.

Face à la presse ce mercredi, la coordination des musulmans de Kaolack a dénoncé et condamné " avec vigueur les récentes activités des homosexuels" dont l'objectif, selon ses membres, est " d'étendre leurs tentacules parmi le peuple sénégalais, en particulier dans la jeunesse, par le biais de célébrités et d'artistes..."



Prenant la parole, le porte-parole du jour, Oustaz Khadim Vilane, a pour sa part fustigé " le processus de déformation du Noble Coran retouchant les dispositions relatives à cette odieuse pratique homosexuelle... Nous considérons également que les retombées financières de la coopération internationale ne devraient pas être aux dépens de nos identités religieuses et de notre culture sénégalaise", a-t-il argué.



D'après Arona Niang, membre de ladite coordination, " tous les musulmans sont ainsi invités à dénoncer ce genre de pratique pour être en conformité avec ce hadith rapporté par Muslim. " Quiconque constate un fait blâmable doit intervenir pour le corriger par la main, s'il n'en est pas capable qu'il le fasse par la langue, s'il n'en est pas capable qu'il le désapprouve en son for intérieur, c'est là le degré le plus faible de la foi".