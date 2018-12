Kaolack : La Der finance 74 projets sur 76 dossiers étudiés pour un montant de 249 millions de FCFA.

Le délégué général à l'entrepreneuriat rapide, Pape Amadou Sarr était à Kaolack pour assister à la cérémonie de remise des attestations aux bénéficiaires de financement de la DER pour le compte de cette région, présidée par le gouverneur. Au total 2.130 projets sont financés pour un montant de 800 millions de FCFA de financements reçus et traités. Ces dossiers concernent presque tous les secteurs d'activités que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, l'économie numérique entre autres secteurs d'activités. À ces financements s'ajoute un projet d'unité de transformation de produits agricoles financé à hauteur de 60 millions de FCFA, non sans compter l'enveloppe de plus d'un milliard de FCFA allouée à la région de Kaolack pour l'année 2018 par la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes.

Cette enveloppe est répartie entre les 3 départements de Kaolack, Nioro et Guinguinéo en fonction de la taille des populations. Le gouverneur de la région de Kaolack, Al Hassane Sall, qui a présidé cette cérémonie se réjouit de l'importance accordée à la région de Kaolack à travers cette bagatelle d'un milliard prévue pour le financement de projets structurants des jeunes et femmes...