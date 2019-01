Kaolack : La DER investit la filière sel.

À la suite du comité d'investissement régional tenu à Kaolack la délégation à l'entrepreneuriat rapide avait pris l'engagement de faire d'importants investissements dans le domaine du sel.

Ainsi, le patron de la structure de financement est revenu dans le bassin agricole pour présider l'atelier inter régional qui a réuni les régions de Fatick, de Kaolack et de Kaffrine ainsi que les producteurs de sel, les industriels tout comme les institutions financières afin de réfléchir sur les voies et moyens de promouvoir la production de sel de qualité certifiée et labellisée pour la consommation nationale et pour l'exportation.