Kaolack : La Cojer réussit sa démonstration de force et appelle les alliés du 'Macky' à mouiller le maillot

La Cojer départementale de Kaolack a réussi le pari de la mobilisation à l'occasion d'un grand rassemblement pour accompagner le maire de Latmingué, le Dr Macoumba Diouf, parrain de la finale de la zone 3 B de Kaolack. En effet, les jeunes républicains sont venus des 14 communes du département de Kaolack afin de prendre part à l'activité dans le populeux quartier de Dialagne.



C'était aussi une occasion pour le coordinateur de cette structure, Abdoulaye Diop, de se prononcer sur l'actualité, notamment la coalition Benno Bokk Yakaar. " Nos alliés de Bby sont gâtés par le président de la République. Alors, c'est à eux de descendre sur le terrain afin de mouiller le maillot. Ils doivent défendre le président et sa politique. Déjà, quand leurs partis sont attaqués, ils font beaucoup de bruit. Alors, ils doivent faire pareil pour le compte de la coalition Bby et du président de la République, Macky Sall".



Parlant du débat sur les 200 milliards de FCFA, le coordinateur de la Cojer, a fait savoir que l'ancien premier ministre, Aminata Touré, ne peut donner une information douteuse, compte tenu de son parcours et de son passage au ministère de la justice et à la primature. " Les contradicteurs de Mimi disent que l'argent devrait faire l'objet d'une loi de finance rectificative. Mais, ils oublient aussi qu'on ne peut pas déplacer des immeubles jusqu'à l'hémicycle pour un tel exercice", a-t-il pesté.



Enfin, la Cojer départementale de Kaolack s'est engagée à accompagner le maire de Latmingué, le Docteur Macoumba Diouf, dans toutes ses œuvres pour le triomphe de l'Apr en 2019.