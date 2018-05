Kaolack : L'insécurité et les canaux à ciel ouvert constituent un véritable casse-tête dans certains quartiers.

Au quartier Darou Ridouane de Kaolack, les habitants se plaignent de l'insécurité grandissante. Selon les populations, la quasi-totalité des poteaux électriques ne disposent pas de lampe pour éclairer la zone. Une situation qui serait à l'origine des nombreux cas d'agression.

A Ndar Bou Ndaw, un autre quartier non loin de la ville, les eaux de pluie et de ruissellement dictent leur loi en période hivernale à cause des canaux à ciel ouvert. Des doléances auxquelles le président du mouvement "Rahma" promet d'apporter des solutions urgentes...