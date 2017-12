Kaolack : L'hôpital régional cherche 33 milliards pour son projet d'établissement 2017-2021

33 milliards de nos francs, c'est le budget global dont l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack a besoin dans le cadre de son projet d'établissement axé principalement sur l'aspect médical et social.



Selon le directeur du centre hospitalier régional, Saliou Tall, l'État a décidé de financer le projet à hauteur de 60%. Ainsi, sur les 33 milliards de FCFA, 9 milliards seront consacrés aux investissements." On a présenté les orientations de l'établissement d'ici 5 ans et ce qu'on peut retenir, c'est le relèvement du niveau de l'hôpital, de niveau 2 à un niveau 3 avec tout ce que cela comporte ( relèvement du plateau technique etc... ) et le renforcement de la qualité du service". Et en plus de cela, il est aussi prévu de mettre à la disposition de l'hôpital d'une imagerie par résonance magnétique (IRM).



À cette occasion, le privé, les élus locaux dont les maires et le président du conseil départemental de Kaolack, ont pris l'engagement d'accompagner l'hôpital de Kaolack dans ce processus.



Le centre hospitalier régional de Kaolack sous la houlette du ministère de la santé organisait un forum sur son projet d'établissement.