Kaolack : L'association Ansarud-Din organise une conférence sur le rôle de Baye Niasse dans l'expansion de l'Islam

En prélude à la conférence internationale consacrée au rôle diplomatique et à l'impact des actions de Cheikh Ibrahima Niass dans l'expansion de l'islam, les membres de la section départementale de l'association Ansarud-Din ont fait face ce matin aux journalistes du Saloum.

Au menu de la rencontre, les grands préparatifs... « des milliers de participants sont attendus à cette conférence portant sur le thème " le rôle diplomatique de Cheikh Ibrahima Niass dans le contexte géopolitique mondial du 20 ème siècle et l'impact de ses actions dans l'expansion de l'islam », ont déclaré les organisateurs. Avant de noter que la cérémonie aura lieu le 6 janvier au stade Lamine Guèye de Kaolack.

Pour rappel, Cheikh Ibrahima Niass dit Baye est une figure importante de la religion musulmane. Il a notamment participé à la propagation de l'Islam et de cette confrérie dans la sous-région Ouest-Africaine.