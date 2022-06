Kaolack : L'ancien garage Nioro touché par un incendie.

Le sinistre s'est déclaré aux environs de 02 heures du matin au niveau de l'ancien garage Nioro de Kaolack.



Avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, deux ateliers ont été complètement consommés par les flammes.



Il s'agit d'un atelier de menuiserie et celui de mécanique. Ainsi, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés et estimés à plus de 10 millions de fcfa. 09 moutons ont également péri dans les flammes.



Selon les propriétaires, un court-circuit serait à l'horizon...