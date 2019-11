Kaolack / Khady Faye, mère de Modou Sène : « Ils ont jeté mon fils dans la rue après l'avoir tué comme un animal ».

Trouvée ce matin à son domicile à Ndar-gou-daw, la mère du garçon de 17 ans tué par des inconnus à cause d'une histoire de vol d'un sac de ferraille n'en revient toujours pas. " Ils ont tué mon fils et l'ont jeté dans la rue. Et pourtant, il n'a rien fait. C'est un de ses copains qui a sollicité son aide pour déplacer un sac de ferraille, entre temps, une dame a crié au voleur et une foule hystérique est tombée sur eux. Le garçon lui a réussi à s'échapper aux griffes de leurs bourreaux, contrairement à mon fils qui a été tué comme un animal…", a fait savoir la dame. " Il y a eu deux autopsies avec deux résultats différents, mais ce que nous voulons c'est que la justice fasse son travail…" Signalons que le corps de la victime a été finalement remis à la famille et cette dernière a décidé de procéder à l'inhumation à Touba...