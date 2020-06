Kaolack / Kaffrine : Zahra Iyane Thiam à pied d'oeuvre pour booster l'économie locale.

Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam Diop, poursuit sa tournée nationale dans le cadre du programme d'appui sectoriel, force covid-19. Cette fin de semaine, elle s'est rendue au centre-ouest du Sénégal, notamment à Kaolack et à Kaffrine.



À Ndoucoumane où elle a démarré sa visite, Zahra Iyane Thiam Diop a remis un chèque de 65 millions 300 mille Francs Cfa dont les 50 millions sont destinés au fonds de crédit et les 15 millions 300 000 mille F CFA au fonds de subvention au profit des acteurs de l’économie sociale et solidaire.



Elle s'est ensuite rendue à Kaolack. Comme elle l'a fait à Kaffrine, Zahra Iyane Thiam a rappelé les raisons de sa visite qui n'est autre que d'apporter un soutien à la capitale du Saloum dans une situation de faible activité économique. Elle a par la même occasion remis une enveloppe de 77 millions de francs cfa aux mutuelles d'épargne et de crédit et à la mutuelle du Sénégal (Cms) et un montant additionnel de 39 millions 200 mille francs cfa de subvention destinée aux groupements d'intérêt économique (Gie). Ainsi le Sine-Saloum, souligne t-elle, bénéficie d'un montant global de 116 millions 200 mille francs.



Ces montants issus des 800 millions de francs cfa dégagés pour la mise en œuvre de ce programme, sont destinés à soutenir les acteurs de la région évoluant dans divers domaines d’activités pour leur permettre de supporter les charges afférentes au maintien ou la relance de leurs activités économiques.



Cette action, soutient Zahra Iyane Thiam, témoigne de la volonté de l’Etat d’assister et d’accroître les opportunités de réussite des acteurs de l’économie sociale et solidaire, en particulier les micro-entrepreneurs.