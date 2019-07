Kaolack / Journées Culturelles de l'Institut AL-Azhar : Mbaye Ngom apporte son appui à travers le guide religieux, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro.

Prévues du 13 au 14 juillet, les journées culturelles de l'Institut Al-Azhar se préparent activement dans la région de Kaolack. Répondant massivement à la sollicitation du guide religieux de Touba Ndorong (Kaolack), Serigne Babacar Mbacké Moukabaro, le directeur général du Cœur de Ville (Complexe appartenant à l'homme d'affaires Serigne Mboup), a mis la main à la poche pour apporter son soutien aux organisateurs de cet évènement religieux et culturel.



Ainsi, des bœufs, des sacs de riz et d'oignons, des bouteilles d'huile et une importante enveloppe financière, ont été mis à la disposition des membres de la commission d'organisation venus prendre part à cette cérémonie de remise de don.



Pour cette année, Kaolack qui est à l'honneur, va accueillir 10.000 participants dont les différents instituts d'Al-Azhar...