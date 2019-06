Kaolack / Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments : La problématique des aflatoxines dans l'arachide au cœur des préoccupations

La région de Kaolack va abriter ce samedi les activités liées à la célébration de la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. En prélude à cette manifestation, les organisateurs ( l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture(FAO), le ministère de la santé et de l'action sociale à travers le comité national du Codex Alimentarius (CNCA), ont fait face à la presse pour communiquer sur les enjeux. Au programme, une campagne de sensibilisation sur les risques et stratégies de gestion des aflatoxines, sera effectuée dans les différents quartiers de Kaolack. D'après le point focal du Codex Sénégal, Mme Ndèye Mame Diarra Faye, " au niveau du bassin arachidier, on impute les aflatoxines à l'apparition fréquente des cas de cancer du foie. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui tentent de faire la corrélation entre ces aflatoxines et l'augmentation des cas de cancer au niveau du bassin arachidier. Aujourd'hui, au niveau international, nous sommes en train de réglementer la limite maximale en aflatoxines…", a-t-elle renchéri.