Kaolack - Journée Nationale de l’Élevage : Le Président Bassirou Diomaye Faye annonce une concertation nationale sur le vol de bétail

Ce samedi à Kaolack, à l’occasion de la Journée Nationale de l’Élevage, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé l’organisation prochaine d’une concertation nationale entre le gouvernement et les acteurs du secteur de l’élevage pour lutter contre le vol de bétail. Ce fléau, qui fait perdre chaque année aux éleveurs plus de 2 milliards de FCFA, constitue un frein majeur au développement du secteur.



Le Chef de l’État a déclaré : "Le vol de bétail est un fléau qu’il convient d’éradiquer de toute urgence. C’est pourquoi j’ai instruit Monsieur le Premier ministre d’organiser, dans les meilleurs délais et en collaboration avec le ministère concerné ainsi que tous les acteurs impliqués, une concertation nationale sur le vol de bétail. L’objectif est de s’accorder sur une feuille de route consensuelle qui prendra en compte la dimension holistique de la lutte contre ce désastre."



Par ailleurs, le Président Faye a annoncé le lancement imminent de la nouvelle stratégie numérique baptisée "New Deal Technologie", une initiative s’inscrivant dans la vision "Sénégal 2050". Cette stratégie vise notamment à renforcer la lutte contre le vol de bétail grâce aux outils numériques.



Il a expliqué : "Je vous engage et vous encourage à intégrer davantage les outils numériques dans la prévention et la gestion des risques, afin de tirer profit de toutes les potentialités offertes par le numérique. Cela permettra de renforcer l’efficacité des politiques publiques en faveur du secteur primaire. Il faudra, en particulier, systématiser la digitalisation du sous-secteur, notamment pour l’identification du cheptel, la lutte contre le vol de bétail, le suivi sanitaire, l’amélioration génétique, et bien d’autres aspects."



Le Président s’exprimait lors de la célébration de la 9ᵉ édition de la Journée Nationale de l’Élevage, organisée à Kaolack. Il est à noter que le thème de l’édition 2025 porte sur "La valorisation des produits d’origine animale, un stimulateur pour la souveraineté alimentaire".