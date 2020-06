Kaolack / Intoxication alimentaire : 25 talibés évacués en urgence à l'hôpital régional pour avoir mangé du "Borokhé".

Le service d'accueil et de traitement des urgences (SAU) de l'hôpital régional de Kaolack a été pris d'assaut cet après-midi( 15 heures) par des talibés et leurs maîtres coraniques venant de Médina Mbaba ( Commune de Kaolack).



En effet, ces derniers au nombre de 25, ont été admis d'urgence au SAU de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Ibrahima Niass à cause d'une intoxication alimentaire.



Selon une source de Dakaractu, les 25 patients ont mangé à l'heure du repas du "Borokhé" contaminé par des micro-organismes. Actuellement, ils sont tous entre les mains des médecins qui font de leur mieux pour les soulager.



Nous y reviendrons...